Caminhão bate em Airbus da Itapemirim e deixa buraco na fuselagem; veja

Reprodução Caminhão bate em AIrbus da Itapemirim e deixa buraco

Nesta segunda-feira (26) um caminhão da comissária de bordo atingiu um Airbus A320 da viação Itapemirim e deixou um furo na fuselagem. Acidente aconteceu no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Com isso, o voo previsto para as 7h de ontem entre SP e Rio de Janeiro-Galeão foi cancelado.

Em nota a empresa informou que precisou relocar os passageiros e a “aeronave será submetida a manutenção para garantir a segurança das operações”.

“A Itapemirim lamenta os transtornos ocorridos e ressalta que todas as medidas foram tomadas para minimizar os impactos. Os passageiros receberam todo o apoio necessário e foram assistidos de acordo com a resolução 400 da Anac”, completa a nota.