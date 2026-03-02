Caminhada litorânea em Piúma marca integração à Rede Capixaba de Trilhas

A segunda edição da Caminhada Litorânea “Do Ághá ao Gambá” ocorreu no último sábado (28), consolidando a integração de Piúma à Trilha Litorânea Capixaba, rota que conecta os extremos norte e sul do Espírito Santo. O evento foi realizado pela Prefeitura de Piúma em parceria com Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), além da Rede Capixaba de Trilhas e a Associação de Guias de Turismo e Prestadores de Serviços Turísticos do Espírito Santo (Aguiastur).

A iniciativa contou com a presença da ONG Caminhadas e Trilhas, gestora da Trilha das Falésias, para planejar a unificação desses trechos. O foco foi o cadastramento e a promoção do Trecho Sul da Trilha Litorânea Capixaba, que abrange cerca de 22 quilômetros de percurso.

“Além de oficializar a entrada na rede estadual, a caminhada buscou proporcionar aos participantes uma experiência de imersão na natureza, valorizando as paisagens e o potencial turístico das belezas naturais de Piúma”, explicou a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach.

A Trilha Litorânea Capixaba tem o objetivo de conectar os 14 municípios litorâneos do Espírito Santo, de Presidente Kennedy a Conceição da Barra, em um percurso que integrará 16 Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais.

A iniciativa visa criar uma trilha regional que valorize a rica biodiversidade e os atrativos naturais e socioculturais do litoral capixaba, promovendo experiências únicas como o avistamento de baleias, golfinhos e aves, além de trechos adaptados para modais como bicicletas, caiaques e barcos não motorizados.

Fonte: GOVERNO ES