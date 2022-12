Camilo Santana revela quais medidas adotará ao assumir o MEC

Agência Brasil – 26/10/2014 Camilo Santana vai ser o ministro da Educação do governo Lula

Camilo Santana (PT), futuro ministro da Educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (27) que o ministério precisará passar por uma reestruturação a partir do dia 1° de janeiro. Em entrevista dada para a GloboNews, o senador eleito explicou que irá priorizar a expansão do ensino integral e do ensino infantil.

De acordo com Camilo, essa remodelação ocorrerá nos primeiros decretos que serão assinados por Lula a partir do dia 1° de janeiro. Ele também contou que é visto como emergencial a necessidade de realizar reajuste dos repasses federais para a alimentação escolar.

“Alguns pontos são urgentes, [como a] merenda escolar. Nós vamos de imediato, tenho conversado com o presidente e o ministro Haddad sobre a alteração dos valores da merenda escolar para garantir a segurança alimentar nas escolas brasileiras”, explicou.

Camilo Santana revelou que conversou com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e discutiu sobre qual valor será o reajuste da alimentação escolar. Ele garantiu que ainda não foi sacramentado qual vai ser a quantia da verba.

“Conseguimos uma recuperação do orçamento do ministério, agora no final do ano, com praticamente R$ 12 bilhões a mais do que o previsto e enviado ao Congresso Nacional. Vamos discutir com a comunidade universitária e com os reitores”, acrescentou.

Camilo Santana prepara equipe do novo MEC

O futuro ministro da Educação afirmou que irá trabalhar para montar uma equipe já nos primeiros dias de governo para enfrentar os desafios da área. Ele explicou que há enorme defasagem educacional por causa da pandemia da Covid-19.

“Nós precisamos correr, porque temos o prejuízo dos quatro anos de desorganização do Ministério da Educação, da falta de compromisso desse governo com a educação brasileira. E tivemos a pandemia, que tirou alunos das escolas por quase dois anos. Temos que recuperar esse tempo perdido”, concluiu.

Nesta terça, Camilo oficializou Izolda Cela como secretária-executiva do Ministério da Educação. A governadora do Ceará será a segunda pessoa mais importante do MEC.

Fonte: IG Política