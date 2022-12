Camilo Santana aceita convite e será ministro da Educação de Lula

José Cruz / Agência Brasil Camilo Santana será o ministro da Educação do governo Lula

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) vai ser o novo ministro da Educação do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de janeiro de 2023. A decisão final sobre o nome de Santana foi tomada na noite dessa segunda-feira (19).

O convite foi feito ao senador eleito na última semana e a decisão não foi anunciada formalmente porque dependia de uma conversa de Lula com a atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), que também era cotada para assumir o ministério.

O petista havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso, mas abriu exceção para alguns nomes, como o de Camilo Santana.

Izolda, que é ex-pedestista e atualmente está sem partido, vai ocupar a Secretaria de Educação Básica no futuro governo.

No encontro decisivo, em Brasília, além de Lula e Izolda, estavam presentes o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas.

Até o momento, Lula anunciou formalmente seis nomes para assumir os ministérios de seu governo , a partir do ano que vem:

Os demais devem ser anunciados ao longo desta semana .

*Em atualização

Fonte: IG Política