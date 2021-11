Camilla Queiroz quer processar Globo por assédio moral, diz colunista

Instagram Camila Queiroz





Parece que as polêmicas envolvendo a atriz Camila Queiroz e a Globo não vão terminar por agora. A atriz, que foi cortada pela emissora de “Verdades Secretas 2”, ficou incomodada com a forma que a notícia foi divulgada e pretende processar o canal por difamação e assédio moral. A informação é da colunista Marcelle Carvalho, do UOL.

Segundo a colunista, Camila gravou e fez prints de conversas com a diretoria da Globo desde quando ela assinou contrato com a Netflix para apresentar o reality “Casamento às Cegas” ao lado do marido, Klebber Toledo. Procurada pelo iG Gente, a equipe de Camila não se manifestou sobre o possível processo.

Em comunicado enviado à imprensa, a Globo afirmou que Camila Queiroz fez exigências que não foram aceitas e quis determinar o desfecho da personagem Angel na trama de “Verdades Secretas 2”, escrita por Walcyr Carrasco.

Em nota enviada para o iG Gente na quarta-feira (17), Camila Queiroz sugeriu que o corte feito pela Globo poderia ser uma punição . “A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, disse em nota.





Nesta quinta-feira (18), Camila fez um desabafo em seu perfil oficial no Instagram sobre a personagem Angel e depois surgiu chorando nos stories. “Oi, gente, eu sei que vocês estão esperando muito por isso, que eu venha aqui falar, mostrar a cara. Mas eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, nunca tinha vivido tamanha exposição como essa. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, em fofocas, eu sempre tentei fugir, não ter que ficar provando que eu tava certa, provando meu lado da história para ninguém”, disse Camila, que ainda afirmou não estar bem para falar de tudo que aconteceu.





Na tarde desta quarta-feira (17), a Globo surpreendeu ao informar que Camila Queiroz estava fora do elenco de “Verdades Secretas 2”, com a novela exibida no Globoplay. A emissora pontuou que Camila quis determinar o desfecho da personagem Angel, o que não foi aceito.

Ainda durante a tarde, a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, apontou que a atriz – que esteve no comando de “Casamento às Cegas” – da Netflix, concorrente do Globoplay, teria faltado seu último dia de gravação, o que forçaria a Globo a prorrogar o contrato para Camila gravar as cenas de Angel. A colunista também informou que Walcyr Carrasco, autor da trama, não quer ver Camila “nem pintada de ouro” e que, por ele, a atriz “não pisaria mais na Globo”.

Ainda segundo a colunista, uma dublê assumirá as últimas cenas de Angel na trama escrita por Walcyr Carrasco.

Leia comunicado de Camila Queiroz na íntegra:

“Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2.

Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista.

Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.

Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.

Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia.”