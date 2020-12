Camila Rodrigues é o rosto da nova campanha da grife La Chica de Oro

Divulgação/Amaury Simões Camila Rodrigues posa para nova campanha da La Chica de Oro

Conhecida por suas peças desenhadas e produzidas artesanalmente, a La Chica de Oro aposta na beleza de Camila Rodrigues para fechar o ano de 2020 em grande estilo e apresentar novos “objetos de desejo” que traduzem o calor e toda a energia do Rio de Janeiro, berço da bossa-nova, “capital” do samba, fonte de talentos da MPB e destino turístico por excelência. Ao dar mais detalhes sobre o trabalho, a atriz não escondeu a animação.

“Gente, quero contar uma supernovidade para vocês. Fui convidada pela grife La Chica de Oro para estrelar a campanha publicitária da coleção Alma Carioca, criada por Andrea Hermann e inspirada nos sete chakras, na alma e no mar. E não tinha cenário melhor para fotografar, né? Tinha que ser no nosso Rio de Janeiro!”, adiantou a bela, pouco antes de frisar que “as joias são incríveis, todo mundo vai amar”.

Na sequência, ela, que está escalada para um dos papéis centrais da novela “Gênesis”, de Emílio Boechat, fez questão de reforçar a alegria por integrar o projeto da icônica joalheria, agradecer a toda equipe e ainda compartilhar uma dica para os seus mais de 900 mil seguidores: “Vocês já podem encontrar os produtos no e-commerce ou no ateliê da marca, então corre e vai garantir o seu presente de natal e de quem você ama”, escreveu no Instagram.

Vale ressaltar que a diretora e designer Andrea Hermann destacou suas referências sobre processo criativo em rápido bate-papo com o iG Gente: “Cada coleção é sobre um ápice da minha vida. Enquanto estive reclusa devido à pandemia, realizei a Arte Sacra, depositando toda minha fé na Nossa Senhora Aparecida. Nesta, mostro minha elevação espiritual, com minhas conchas e búzios sempre presentes. O Rio é muito místico e tem tudo a ver com esse meu momento”. O resultado? Um sucesso, claro.