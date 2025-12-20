Camila Queiroz se derrete ao mostrar cachorro ‘cuidando’ da filha recém-nascida

Camila Queiroz encantou os seguidores neste sábado ao repostar um story publicado pela irmã, Caroline Queiroz. Na imagem, o cachorro da família aparece deitado tranquilamente ao lado do carrinho de bebê de Clara, filha da atriz com Klebber Toledo. Ao compartilhar a cena nas redes sociais, Camila se derreteu e escreveu: “Bentinho tá cuidando da priminha dele”.

Discretos ao longo de toda a gestação, Camila e Klebber optaram por manter detalhes da gravidez longe dos holofotes. O casal revelou o nome da primeira filha, Clara, apenas no dia 13 de dezembro, um dia após o nascimento da menina, reforçando a postura reservada adotada durante esse momento especial.

Desde então, pequenos registros têm sido compartilhados de forma pontual, sempre marcados por delicadeza e carinho, como o flagra do “irmão de quatro patas” acompanhando de perto a nova integrante da família.