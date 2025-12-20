Connect with us

Camila Queiroz se derrete ao mostrar cachorro ‘cuidando’ da filha recém-nascida

Published

36 segundos ago

on

Camila Queiroz encantou os seguidores neste sábado ao repostar um story publicado pela irmã, Caroline Queiroz. Na imagem, o cachorro da família aparece deitado tranquilamente ao lado do carrinho de bebê de Clara, filha da atriz com Klebber Toledo. Ao compartilhar a cena nas redes sociais, Camila se derreteu e escreveu: “Bentinho tá cuidando da priminha dele”.

Discretos ao longo de toda a gestação, Camila e Klebber optaram por manter detalhes da gravidez longe dos holofotes. O casal revelou o nome da primeira filha, Clara, apenas no dia 13 de dezembro, um dia após o nascimento da menina, reforçando a postura reservada adotada durante esse momento especial.

Desde então, pequenos registros têm sido compartilhados de forma pontual, sempre marcados por delicadeza e carinho, como o flagra do “irmão de quatro patas” acompanhando de perto a nova integrante da família.

Camila Queiroz: 'Bentinho cuidando da priminha dele' — Foto: Reprodução Instagram

Fonte: TOP FAMOSOS

Nacional1 hora ago

Homem mata a esposa, esquarteja o corpo e enterra no concreto de uma loja 

Karine Braz de Souza, de 30 anos, mãe de duas filhas, estava desaparecida desde agosto. O marido confessou o feminicídio...
Saúde2 horas ago

Em vez de emagrecer, estes 5 hábitos engordam e detonam sua saúde

O fim de ano não precisa ser sinônimo de radicalismo; hábitos e dietas radicais engordam e prejudicam o seu bem-estar...
Agricultura3 horas ago

Verão começa neste domingo e promete um cenário confortável para o agronegócio

O verão 2025/26, que começa neste domingo (21.12), deve trazer um cenário mais confortável para o agronegócio brasileiro, com chuva...
Agricultura3 horas ago

Exportações de carne bovina devem superar R$ 100 bilhões este ano

As exportações brasileiras de carne bovina renderam cerca de R$ 93 bilhões entre janeiro e novembro de 2025, alta de quase 40%...
Agricultura3 horas ago

Retrospectiva 2025: um sucesso mundial com 12 mil acessos em 51 países

A edição de dezembro da Revista Pensar Agro já está disponível, trazendo uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2025 —...
Entretenimento3 horas ago

Deolane Bezerra coloca fio-dental no bumbum para jogo durante viagem

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de uma temporada luxuosa...
Versão Impressa1 semana ago

FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus7 horas ago

Projeto Praia Acessível é iniciado no Balneário de Guriri

A Prefeitura de São Mateus deu início, na manhã deste sábado (20), a mais uma edição do Projeto Praia Acessível,...
São Mateus1 dia ago

Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores para 2028

A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
São Mateus2 dias ago

Homem é assassinado com 13  tiros em bairro de São Mateus

Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...

Regional8 horas ago

Morre idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes da despedida

Anisio Lordes morreu aos 98 anos por causas naturais, em casa, em Colatina. Caixão foi feito de canudinhos de jornal,...
Regional1 dia ago

Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Regional1 dia ago

Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil

Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...

Estadual9 horas ago

Governo do Estado inaugura nova sede da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram a entrega da nova sede da Escola Estadual...
Estadual15 horas ago

Projeto incentiva o plantio de sementes pré-germinadas de palmeira juçara, em Linhares

Uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Alegre, realizou o plantio de sementes pré-germinadas da palmeira...
Estadual16 horas ago

Sejus apresenta as ações do Moderniza-ES durante a primeira reunião do Comitê Gestor

A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES) foi...

Nacional3 horas ago

VÍDEO | Rompimento de barragem devasta área turística e deixa rastro de destruição

Um rompimento de barragem no sudeste do Tocantins causou danos severos a um ponto turístico da região e acendeu o...
Nacional3 horas ago

Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de umbanda

O pastor foi levado para delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Caso ocorreu em São Francisco do Guaporé, Rondônia Em...
Nacional4 horas ago

Família morre após carro bater em barranco e cair em córrego

Veículo seguia pela MG-164, em Martinho Campos, quando motorista perdeu o controle. Casal, duas crianças e uma jovem morreram no...

Policial4 horas ago

PMES promove intercâmbio de Gerenciamento de Crises e fortalece integração entre forças de segurança

Nesta semana, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Missões Especiais (BME), promoveu o intercâmbio...
Policial23 horas ago

PRF participa de coletiva de imprensa sobre a Operaração Verão 2025/2026 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde desta sexta-feira (19), de uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado...
Policial1 dia ago

Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...

Entretenimento4 horas ago

Thiaguinho e Carol Peixinho celebram três meses do filho Bento: ‘Nossa Tardezinha’

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho comemoraram, na tarde deste sábado (20), o terceiro mês de vida do...
Entretenimento4 horas ago

Paolla Oliveira entra no clima do Natal e exibe decoração da árvore em casa: ‘Pronta’

Paolla Oliveira entrou no clima natalino e compartilhou neste sábado (20), o resultado da decoração de sua árvore de Natal...
Entretenimento7 horas ago

Juju Salimeni diz que quer engordar para o Carnaval: “Me gosto grandona”

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, a musa fitness Juju Salimeni, de 39 anos, contou que pretende ganhar cerca...

Política1 dia ago

Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro

A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Política1 dia ago

Confira o atendimento da Ales no final deste mês e em janeiro

A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Política1 dia ago

História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales

A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...

Esportes3 dias ago

Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
Esportes3 dias ago

PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental

O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Esportes5 dias ago

Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil

Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...

