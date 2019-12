Camila Pitanga passa Natal com namorada e ex-marido

Camila Pitanga mostrou que mantém uma ótima relação com o ex-marido Claudio Amaral Peixoto. A atriz da Globo postou, a partir do recurso stories do Instagram, na tarde desta quarta-feira (25), fotos do Natal em família. Nas imagens, ela aparece se divertindo ao lado da namorada, Beatriz Coelho, e também de Claudio Amaral.

“Tenho sorte porque o pai da minha filha tem um entendimento muito saudável, afetivo. Somos amigos, mas sei que não é a norma da grande maioria”, disse a atriz Camila Pitanga certa vez em entrevista ao “Encontro com Fátima Bernardes”, da Globo .