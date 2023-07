Camila fala sobre luta pelos direitos humanos

A deputada Camila Valadão (Psol), que está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa (Ales), é a convidada da primeira rodada de edições inéditas do Com a Palavra, programa criado pela TV Assembleia para tratar da atuação dos deputados estaduais. O programa inédito vai ao ar nesta terça-feira (4), às 12 horas, com reprise às 18 e 22h15.

Na entrevista a parlamentar conta do início de sua carreira política como liderança estudantil, ainda no ensino médio. Na época, ela encabeçou debates sobre a implementação das cotas nas universidades, combate ao aumento do valor da tarifa do transporte público, demarcação das terras indígenas, entre outros. Camila é graduada em Serviço Social e possui mestrado e doutorado na mesma área pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Ela foi eleita a primeira vereadora negra de Vitória, em 2020. Eleita em 2022 para o Parlamento capixaba, é a única dentre os 30 parlamentares autodeclarada afrodescendente. Ela comanda a Comissão de Direitos Humanos da Ales.

Apesar da experiência na vida pública, Camila considera que os trabalhos no Legislativo estadual são um grande desafio. Segundo ela, a complexidade é muito maior do que na Câmara Municipal. “É uma representação muito maior, né? Estamos falando de um Poder que cobre todo o Estado. Tem muito mais colegiados, mais ritos. Tem até um canal de TV que permanece aqui o tempo todo, independente das plataformas políticas dos parlamentares individualmente. Então, é um aprendizado cotidiano”, explica.

Durante o bate-papo, a deputada também dá opinião e apresenta sugestões sobre um tema que tem impactado a vida dos brasileiros: a violência nas escolas. Ela é contra o uso de armamento por seguranças dentro das escolas e a favor de políticas de cidadania que melhorem as relações entre os membros da comunidade escolar. Defende, inclusive, a contratação de psicólogos e assistentes sociais para dar suporte às instituições de ensino.

O programa Com a Palavra é um espaço criado pela TV Assembleia para permitir aos capixabas conhecerem um pouco mais sobre a atuação dos parlamentares estaduais. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12 horas, com reprise às 18 horas e às 22h15 nos canais 3.2 (aberto e digital); 12 da NET; 23 da RCA; e 519.2 Sky Digital. Veja aqui outras edições do programa.

