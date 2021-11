Reprodução Camila Cabello e Shawn Mendes se afastaram após retomarem rotina de trabalho





Os cantores Camila Cabello e Shawn Mendes anunciaram o término do namoro de dois anos e o motivo do término teria sido o afastamento entre os artistas, disse fontes próximas.





Segundo a revista People, o romance esfriou entre eles após retomarem a rotina de trabalho com o fim do isolamento social.

Camila e Shawn contaram a novidade para os fãs em suas redes sociais. No Instagram, eles escreveram: “Olá, pessoal,‎‎ decidimos terminar nosso relacionamento, mas nosso amor um pelo outro como as pessoas está mais forte do que nunca.‎‎ Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos muito seu apoio desde o início e no futuro”.

A última aparição pública do casal foi em 31 de outubro em comemoração ao Halloween.