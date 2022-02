The Music Journal Brazil Camila Cabello compartilha trecho de seu novo single no Instagram

A cantora pop Camila Cabello foi ao Instagram para compartilhar um vídeo de sua sincronização labial com sua nova música Don’t Go Yet e deixou a entender que os seus fãs não vão precisar esperar tanto tempo pelo seu novo álbum, intitulado Familia , depois que ela mostrou uma foto dela digitando seu “álbum de agradecimento” em seu Stories.

O último trabalho de estúdio da cantora foi Romance , lançado em 2019 pela Sony Music , via Epic Records.

“‘Don’t Go Yet’ é a primeira música do meu próximo álbum, ‘Familia’. Este álbum foi inspirado em duas coisas: família e comida. Sua família de sangue, mas também sua família escolhida. Com quem você quer se sentar à mesa de jantar, beber vinho e dançar na sala de estar“, disse Camila Cabello em sua conta oficial no Twitter.

Confira: