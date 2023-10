Camila Amaral diz como se organiza em viagens com os filhos

Reprodução/Instagram Camila Amaral revela como prepara as viagens com seus filhos





A influenciadora Camila Amaral possui mais de 115 mil seguidores nas redes socias e mostra como é sua rotina com seus filhos e também as viagens que faz em família. Com um número grande de bagagens e correria com os pequenos, ela conta como é a organização com os filhos.

“Quando as crianças crescem um pouco, já é muito bacana incluir a criança no roteiro. Mostrar fotos e vídeos do destino, as opções de passeios, explicar um pouco da cultura e história do lugar. Tudo isso faz com que a criança se sinta participando de tudo, desperta seu interesse e traz previsibilidade para ela, o que sempre deixa as crianças mais tranquilas. Eu gosto também de sempre tentar incluir um passeio focado em crianças por dia, nem que seja uma ida ao parquinho”, explica.

Camila diz que todos os destinos podem ser incluidos, sendo alguns mais fáceis que outros. “É importante sempre entender a preferência dos pais para aquele momento: um resort para descansar e ter toda a estrutura no mesmo lugar é o Nordeste que está cheio de ótimas opções! Um destino internacional que tenha passeios interessantes para adultos e crianças é Londres, Paris e Dubai. Uma viagem totalmente pensada na criança é Orlando, e por aí vai.”

Além disso, a influenciadora que nem sempre as viagens são fáceis e agradáveis aos adultos, que passam por diversos desafios nos cuidados com os pequenos. “Sempre tento incluir um passeio com a cara de cada um de nós e explico que vamos todos ter paciência e participar do programa do outro, assim como esperamos que os outros tenham paciência e participem sem reclamar quando chegar o nosso programa”, finaliza.

Fonte: Mulher