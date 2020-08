Cameron Diaz, sobre abandonar carreira de atriz em Hollywood: ‘Encontrei paz’

Reprodução Gracyanne Barbosa e Belo





Quem não lembra dos memes de Gracyanne Barbosa que surgiram na internet após o ‘sumiço’ da empresária, que na verdade sofreu durante horas no banheiro sem conseguir evacuar? Pois bem. Pensando em não virar meme de novo, a musa fitness acaba de lançar um kit para regular a função intestinal. “Primeiro eu usei o kit para testar sua eficiência e segurança. Amei e resolvi lançar assinando o produto. São sachês e cápsulas. Os sachês têm lactobacilos e vitaminas e são pra tomar pela manhã. As cápsulas ajudam com inchaço do intestino, irritação e prisão de ventre e são para tomar à noite”, conta Gracyanne à coluna.

A mulher de Belo também revelou a principal dificuldade que vem enfrentando na quarentena. “Nessa quarentena, o meu maior desafio tem sido ficar sem meus eventos, o contato direto com o público, sentir o carinho das pessoas.Desde que me tornei uma pessoa pública, passei a fazer eventos, representar marcas… Nunca tinha ficado mais de uma semana sem eventos. Sem dúvidas,esse tem sido um grande desafio”.