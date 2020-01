Câmeras registram bombeiro salvando bebê engasgado; veja vídeo

Imagens mostram desespero da família ao levar recém-nascido, que estava engasgado, até batalhão de bombeiros no Mato Grosso do Sul

Câmeras de segurança de um batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, registraram o momento no qual um soldado salva a vida de um bebê com menos de um mês de vida que estava engasgado com o leite da mãe no último sábado (11).

Nas imagens, é possível ver o momento no qual os pais de Luiz Otávio chegam em uma moto. O soldado Paulo Henrique Fazan, que estava de plantão no local, ouviu a buzina dos pais do menino e correu para ajudar a família assim que eles estacionaram.

Por menos de um minuto ele pendura o bebê no braço e realiza manobras de primeiro socorro enquanto os pais, desesperados, acompanham a ação.

“Essa história não terminou em tragédia graças a atenção da mãe, que rapidamente identificou os sinais de que o menino não estava bem e a ação de seu companheiro que prontamente levou a criança até o socorro especializado”, afirmou, em nota, a corporação.

Após os primeiros socorros, o menino foi levado de ambulância a um hospital da região. Ele passa bem. Veja, abaixo, o vídeo da ação: