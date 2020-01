Câmeras registram bombeiro salvando bebê engasgado; veja vídeo

arrow-options Câmeras de Segurança/Reprodução Família levou bebê de moto até batalhão

Câmeras de segurança de um batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, registraram o momento no qual um soldado salva a vida de um bebê com menos de um mês de vida que estava engasgado com o leite da mãe no último sábado (11).

Nas imagens, é possível ver o momento no qual os pais de Luiz Otávio chegam em uma moto. O soldado Paulo Henrique Fazan, que estava de plantão no local, ouviu a buzina dos pais do menino e correu para ajudar a família assim que eles estacionaram.

Por menos de um minuto ele pendura o bebê no braço e realiza manobras de primeiro socorro enquanto os pais, desesperados, acompanham a ação.

“Essa história não terminou em tragédia graças a atenção da mãe, que rapidamente identificou os sinais de que o menino não estava bem e a ação de seu companheiro que prontamente levou a criança até o socorro especializado”, afirmou, em nota, a corporação.

Após os primeiros socorros, o menino foi levado de ambulância a um hospital da região. Ele passa bem. Veja, abaixo, o vídeo da ação: