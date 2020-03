Câmeras flagram mulher sendo assassinada em Conceição da Barra

Uma mulher identificada pela inicial L., foi assassinada com um tiro na cabeça por volta das 3h40 da madrugada desta quinta-feira. O crime aconteceu na Alameda 6, no Beco do Louro, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Favica, em Conceição da Barra.

De acordo com a guarnição da Polícia Militar da Companhia de Conceição da Barra, foi registrado pela central de vídeo monitoramento, onde se pode ver através da filmagem o momento em que foi cometido o crime.

A Polícia Civil está de posse das filmagens do momento do assassinato e espera agora identificar o autor. O corpo da mulher foi removido para o Serviço Médico Legal de Linhares.