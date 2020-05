Câmaras Reunidas realizaram primeiras sessões virtuais de julgamento esta semana

Nesta semana aconteceram as primeiras sessões virtuais de julgamento das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foram realizadas sessões das Câmaras Criminais Reunidas, na segunda-feira (12/5) e do 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na terça, dia 13 de maio.

Ambas as sessões foram presididas pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e tiveram a participação do sub-procurador geral da Justiça Josemar Moreira e o apoio de servidores do TJES.

Na segunda-feira, a sessão extraordinária das Câmaras Criminais Reunidas reuniu os desembargadores que compõem a Primeira e a Segunda Câmara Criminal do TJES. A sessão foi gravada e está disponível no canal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Youtube, no link: https://www.youtube.com/watch?v=ukHuk_QXI-Y&t=62s

Na terça-feira, foi a vez da sessão ordinária do 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que teve a participação dos desembargadores integrantes da Terceira e da Quarta Câmaras Cíveis do TJES. Essa sessão foi transmitida ao vivo e também pode ser conferida no canal do Tribunal de Justiça no Youtube no link: https://www.youtube.com/watch?v=1uJiKM06iTg&t=1s

A realização das sessões por videoconferência visa assegurar a prestação jurisdicional, diante do isolamento social necessário para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

