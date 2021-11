Câmara quer apoio de ministro para Universidade de São Mateus

São Mateus – Sensibilizar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para transformar o Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes), ligado hoje à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Universidade Federal de São Mateus. Esta será a missão de uma comitiva regional que estará nesta sexta-feira (19), em Barra de São Francisco, onde o ministro fará a inauguração oficial das novas instalações do Ifes, na localidade de Três Vendas/Valão Fundo.

A comitiva composta por vereadores e outras lideranças foi convocada pelo presidente da Câmara de São Mateus, vereador Paulo Fundão. O Parlamento municipal também está endossando abaixo-assinado em apoio à emancipação do Ceunes, num movimento que envolve educadores, ex-alunos do Ceunes e lideranças sociais. “Quero conclamar a todos, especialmente aos políticos, que amam São Mateus e este nosso norte do Espírito Santo, para sexta-feira irmos a Barra de São Francisco, onde estará presente o ministro da Educação”, convocou o parlamentar, em pronunciamento na sessão legislativa de terça-feira (16/11).

Paulo Fundão voltou a repudiar o que chamou de oportunismo de políticos do sul do Estado, citando o deputado Evair de Melo e o ex-senador Magno Malta, por buscarem influenciar o Ministério da Educação a instalar, na área de atuação política deles, a segunda universidade federal do Espírito Santo. Essa manobra prejudica diretamente o povo mateense e a população de todos os municípios do norte do Espírito Santo, do Sul da Bahia e do Nordeste de Minas Gerais, destaca o vereador.

“Precisamos estar irmanados, para que possamos mostrar ao ministro que esta nossa causa é de mais de três décadas”, frisa Paulo Fundão. Ele recordou que a luta pela universidade federal contou com políticos de diferentes orientações partidárias, incluindo o ex-senador Gerson Camata, autor de projeto de lei que ainda tramita com esse fim na Câmara dos Deputados, após aprovação no Senado Federal.

CONVOCAÇÃO ÀS LIDERANÇAS

O presidente da Câmara Municipal destaca o papel de lideranças sociais importantes, como o atual bispo emérito de São Mateus. “Dom Aldo Gerna foi um baluarte em trazer para São Mateus um campus federal, que nós chamamos de Ceunes, com mais de 3.000 estudantes. Agora precisamos dele de novo. Apesar de hoje ter 90 anos de idade, tenho certeza que ele não se furtará em estar junto com a população mateense para conquistar a vitória completa nesta luta de mais de trinta anos” – complementa.

Paulo Fundão também convida à luta pela Universidade Federal de Mateus o atual bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, junto com o vigário-geral diocesano padre Edivaldo Klipel, o padre Patric Wanderley e os demais sacerdotes católicos de todo o norte capixaba. Nessa mobilização, Paulo Fundão considera ainda fundamental o ingresso de líderes das igrejas evangélicas e de outras instituições, como a Maçonaria, os empresários e lideranças da sociedade civil organizada.

“É um direito do povo mateense e do norte do Espírito Santo. Não podemos conceber que nos tirem esta universidade federal, que será de extrema importância para o desenvolvimento de todo o norte capixaba, do sul da Bahia e também do Nordeste de Minas Gerais” – completou.

O presidente da Câmara de São Mateus ainda destacou o apoio da mídia regional, que não mede esforços para mostrar que é um direito impostergável do Município de São Mateus ter a sua universidade federal” – completou Paulo Fundão.