Câmara: Projeto suspende parte das perícias do INSS na pandemia

Reprodução Foco são pessoas diagnosticadas com doenças como o Alzheimer e o Parkinson





O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (20), em sessão virtual, o texto-base do Projeto de Lei 2048/20, do deputado Ricardo Izar (PP-SP), que suspende , durante a pandemia de Covid-19, as convocações de pessoas diagnosticadas com as doenças de Alzheimer ou de Parkinson e outras para perícias relativas ao auxílio-doença da Previdência Social.

Os deputados ainda vão analisar os destaques que podem alterar pontos do texto.

Acompanhe: Serviço público federal tem 1.111 casos confirmados de coronavírus

Foi aprovado o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Fred Costa (Patriota-MG). Ele incluiu no texto-base as doenças crônicas progressivas degenerativas e as que reduzem a imunidade. “Se a recomendação é de que todas as pessoas permaneçam em casa tanto quanto possível, esse apelo é ainda mais enfático nesses casos”, disse.

Costa ampliou o rol de favorecidos pela suspensão, incluindo aposentados por incapacidade permanente e pensionistas diagnosticados com as enfermidades, e facilitou a prorrogação do auxílio-doença. “É preciso dar prioridade à saúde, especialmente das pessoas sujeitas a formas graves da Covid-19”, afirmou. “Penso que é o caso dos pacientes com fibromialgia.”

A Lei de Benefícios Previdenciários (8.213/91) prevê que, no caso do auxílio-doença e de outros benefícios da Previdência Social, poderá haver convocação pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para eventuais avaliações e perícias médicas. “A suspensão dessas convocações é necessária no momento atual”, disse Ricardo Izar, autor da proposta.

Pauta de hoje

O Plenário deve analisar também o PL 1888/20, da deputada Leandre (PV-PR), que obriga a União a destinar R$ 160 milhões para o auxílio de instituições de longa permanência para idosos no enfrentamento do coronavírus.

Está na pauta ainda o PL 2294/20, do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), que trata da certificação de ventiladores pulmonares artificiais.