Câmara dos Deputados desiste de votar PEC da Imunidade nesta sexta-feira

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados PEC sobre imunidade parlamentar foi desenvolvida por grupo indicado pelo presidente da Câmara

A Câmara dos Deputados desistiu de votar a PEC da Imunidade Parlamentar nesta sexta-feira (26). Segundo a relatora da PEC, a deputada Margarete Coelho (PP-PI), o texto não ficou “suficiente maduro”.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) cria novas regras para a imunidade parlamentar e para a prisão de deputados e senadores.

Por se tratar de uma mudança na Constituição, são necessários dois turnos de votação na Câmara e também no Senado. A proposta será aprovada se contar com o apoio de ao menos três quintos dos parlamentares em todas as votações (308 deputados e 49 senadores).

Em atualização*