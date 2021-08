Câmara direciona indicações para Guriri em sessão itinerante no Balneário

Cumprindo a proposta de aproximar cada vez mais o parlamento e a população, a Câmara de São Mateus realizou nesta terça-feira (10), em Guriri, a primeira Sessão Ordinária Itinerante da nova Legislatura.

Com público limitado, obedecendo os protocolos de segurança em saúde por conta da pandemia, dezenas de moradores compareceram ao auditório da Escola Estadual Wallace Castelo Dutra para acompanhar as deliberações do Legislativo. Entre os presentes, lideranças comunitárias, comerciantes, representantes de entidades, de igrejas e da maçonaria.

A maioria das indicações ao prefeito Daniel Santana, aprovadas na Sessão Itinerante, foram direcionadas ao bairro Guriri, incluindo pedidos de pavimentação de ruas, reforma de quadra esportiva, construção de um centro cultural, galpão para a feira livre, plano de mobilidade urbana, aquisição de jet skis para facilitar o trabalho dos guarda-vidas no resgate de vítimas de afogamento e a mais comemorada pelo público presente: a instalação de uma subprefeitura em Guriri, uma representação do Poder Executivo para atender a comunidade.

“Esse é um projeto que passa na minha cabeça há muitos anos. Isso foi iniciado lá atrás quando o então prefeito Lauriano disse que ia fazer a subprefeitura em Guriri e lá no KM 41. Guriri é praticamente uma cidade e precisa ter a subprefeitura e os Quilômetros da mesma forma”, disse Paulo Fundão, que assina a Indicação 566/2021, junto com os demais vereadores.

DIÁLOGO ABERTO COM A SOCIEDADE

Moradores inscritos para usar a tribuna livre, tiveram oportunidade de se manifestar.

“Guriri pode se tornar ainda muito melhor por causa do trabalho que cada um pode dedicar a esse lugar. Quando nós nos unimos, nós conseguimos fazer muito mais” disse o Pastor Warley dos Santos Rocha, da Igreja Batista do Calvário, homenageado com Voto de Congratulação, pelos relevantes serviços prestados em São Mateus na área social (Moção N° 085/2021 de autoria do vereador Robertinho de Assis).

“Quero dar os parabéns pela grande ideia democrática de trazer esta Câmara Itinerante, para que mais pessoas e mais lugares possam participar. Quando entrei por aquela porta eu senti uma energia tão positiva, como nunca senti antes. Está muito fácil hoje comunicar com o Legislativo e com o Executivo municipal. O que nós precisamos é de união. E eu estou vendo isso agora”, afirmou o empresário do ramo de entretenimento, Fabrício Buzette, que elogiou o potencial turístico e o crescimento do balneário de Guriri.

A presidente da Associação Acorda Guriri, Sila Mesquita destacou a importância da harmonia entre os poderes para avançar também nas políticas sociais.

“É importante essa unidade. Fiquei tão feliz quando vi as indicações, as moções, isso significa que o parlamento está indo aonde o povo está. Quando está na fala, é a fala, quando se vem para um documento, chama-se políticas públicas”.

“Sempre falei bem e sempre ouvi pessoas falando bem do nosso balneário e essa união que foi mencionada por vocês, essa transparência, ela traz benefícios para a população, estão aproximando Governo Estadual, Governo Federal, Câmara e Poder Executivo e quero dizer para vocês que o Legislativo está de portas aberta para a população”, ressaltou o vice-presidente da Casa de Leis, vereador Kacio Mendes.

DEFICIÊNCIA NO TRANSPORTE COLETIVO

Sila Mesquita pediu aos parlamentares que revejam o contrato com a Viação São Gabriel para que Guriri tenha linha de ônibus circulando nas áreas mais afastadas do centro.

“Guriri saiu de cem pessoas para quase quarenta mil pessoas e nós temos o mesmo trajeto de ônibus. Que intercedam nessa discussão”.

“Essa questão desse contrato da São Gabriel é uma das grandes bandeiras nossa, já fiz o requerimento, vai chegar toda a documentação que solicitei. Isso foi um legado maldito que deixaram para São Mateus, contrato leonino, um absurdo, contra todo o povo mateense. Nós vamos interpor as medidas judiciais cabíveis para, pelo menos, rever algumas cláusulas desse contrato”.

O vereador Robertinho de Assis defendeu a proposta de estender o transporte coletivo urbano a mais de uma prestadora de serviço.

“Não é questão de tirar a empresa São Gabriel, é questão de nós querermos que coloque outra empresa para concorrer junto com São Gabriel. Guriri, por exemplo, tem vários lugares que São Gabriel não atende, mas teria como outra empresa entrar e atender essas demandas. Junto com nosso presidente Paulinho Fundão, nós vamos debater isso”.

“iremos levar essas demandas ao prefeito Daniel, junto com o apoio dessa Casa de Leis, onde o diálogo tem acontecido. Olhamos para o município como um todo. Daniel, junto com o governador Renato Casagrande e toda a bancada estadual e federal, estaremos lutando em prol do nosso município”, informou Cristiano Balanga, líder do prefeito na Câmara.

Realizador do Festival do Caranguejo há 21 anos na comunidade de Campo Grande, o vereador Adeci de Sena falou da importância do empreendedorismo para fortalecer o turismo mateense.

“Se nós não fizermos um turismo empreendedor com qualidade, se o comerciante não fizer o papel dele também, fica muito difícil atrair o turista, principalmente para as comunidades tradicionais iguais a minha”.

“Guriri é nosso patrimônio. Gente de outros, municípios, de outros estados e até de outros países também amam Guriri. Então é importante que seja bem destacado” afirmou Ciety Cerqueira ao defender suas proposições.

“A nossa sessão foi de grande proveito, de grande valia, a primeira itinerante do nosso mandato”. Guriri é conhecido até internacionalmente e as obras estão chegando, com apoio dos governos municipal, estadual e federal”, comemorou Carlinho Simião.

“Nós temos esperança de que São Mateus tem vivido e viverá dias melhores. Nós temos visto por todo canto dessa cidade obras sendo feitas pelo nosso prefeito Daniel Santana. Guriri já tem sido contemplada com algumas obras, mas queremos muito mais. Na unidade do Poder Executivo e Legislativo, vamos trazer dias melhores para o nosso povo”, disse Delermano Suim.

MOÇÕES

Além da Moção ao Pastor Warley dos Santos Rocha, o Legislativo conferiu Voto de Congratulação aos guarda-vidas (Moção N°083/2021), de autoria do vereador Adeci de Sena, e ao artesão e baluarte do surf em Guriri, Alcides Conceição Pereira, o Japão (Moção 084/2021), encabeçada por Cristiano Balanga e assinada por todos os vereadores.

A Câmara também externou Voto de Pesar aos familiares de Dona Izaltina Alexandre de Assis, mãe do vereador Robertinho de Assis (Moção 082/2021), com assinatura de todos os parlamentares.

AGRADECIMENTO

O presidente Paulo Fundão agradeceu aos moradores que compareceram à sessão e aos funcionários que trabalharam no evento. “Agradeço pela presença de todos. Este Poder Legislativo se sente honrado em ter na nossa Sessão Itinerante em Guriri, pessoas da envergadura de cada um que esteve presente e agradecer também aos nossos zelosos servidores, porque sem eles isso não estaria acontecendo”, concluiu