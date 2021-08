Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim adere à campanha Sinal Vermelho

O Juiz Miguel Balazs falou sobre a iniciativa e recebeu uma homenagem pelo protagonismo em ações de combate.

Na última terça-feira (3/08), o juiz da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, Miguel Balazs, participou de uma sessão solene na Câmara de Vereadores Municipal, para falar sobre a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. No evento, o órgão aderiu à iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

“A ideia central da campanha é que a mulher consiga pedir ajuda em farmácias, órgãos públicos e agências bancárias com um sinal vermelho desenhado na palma da mão quando submetida a algum tipo de violência doméstica. Nesses locais, atendentes, ao verem o sinal, imediatamente acionam as autoridades policiais”, explicou o magistrado.

A Câmara de Cachoeiro assinou o termo de cooperação e tornou-se mais um órgão público pronto para para identificar o sinal vermelho. Os atendentes receberam uma cartilha e um tutorial em formato visual, em que são explicados os fluxos que deverão seguir, com as orientações necessárias ao atendimento da vítima e ao acionamento da Polícia Militar, de acordo com protocolo preestabelecido.

Após o discurso, o magistrado recebeu a comenda de Homenagem Especial pelo protagonismo na participação de debates e ações nas políticas públicas de combate à violência contra mulher.

“A experiência foi muito produtiva e oportuna. Ações como essas são importantes para ampliar o combate à violência doméstica e levar o debate à população com o objetivo de prevenção e diminuição de crimes contra mulheres”, agradeceu o magistrado.

Vitória, 04 de agosto de 2021

