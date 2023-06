Câmara de Vereadores cria Comissão Mista para exigir melhorias da Viação São Gabriel

Estudantes protestam contra ônibus quebrados ou superlotados

São Mateus – Na sessão em que estudantes protestaram contra a Viação São Gabriel, o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Fundão, anunciou que instituirá uma comissão mista para exigir soluções no transporte coletivo urbano de São Mateus. Paralelamente, deve atuar também a Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, composta pela vereadora Preta do Nascimento (presidente) e pelos vereadores Adeci de Sena, Cristiano Balanga e Lailson da Aroeira.

Na comissão mista, em que pretende participar ativamente, Paulo Fundão adianta que terá condições de designar parlamentares e representantes dos usuários, incluindo naturalmente os estudantes, para identificar cláusulas do contrato de concessão do transporte coletivo urbano de São Mateus que não estão sendo cumpridas pela concessionária. O presidente, que é advogado, lembrou que o edital da licitação prevê que na frota não poderá ser utilizado veículo com idade individual superior a 10 anos.

Paulo Fundão identificou que a concessionária possui contratos com grandes empresas e “está pegando os melhores ônibus, aqueles mais novos, e colocando para atender essas empresas, deixando a população desassistida”. Ele lembrou que a concessão, após licitação, foi assinada na gestão municipal anterior, em 2016. “É difícil fazer uma revisão de contrato, mas é claro e legítimo que podemos fazer o cumprimento do contrato”, frisou.

ESTUDANTES E VEREADORES

Ao usar a Tribuna Livre, a convite de Paulo Fundão, na sessão plenária de segunda-feira (19) à noite, o presidente do Diretório Acadêmico 17 de Março (Ceunes/Ufes), Ian de Oliveira, e a diretora de Acessibilidade Uriel Santana Marques Ferreira denunciaram o descumprimento do Contrato 037/2016.

Os estudantes mostraram imagens de ônibus com defeito, inclusive sem rodas no meio da pista, com problemas em portas, assentos, janelas e sinalização externa, soltando fumaça e até sendo guinchados. Com grito de guerra nas galerias, pediram o que chamaram de fim da humilhação, que afeta também trabalhadores e outros usuários dos coletivos urbanos. Uma estudante de pós-graduação do Ceunes relatou redução no número de ônibus circulando à noite e nos finais de semana em bairros periféricos, provocando situação de insegurança nos usuários.

Os vereadores Gilton Gomes, Lailson da Aroeira, Carlinho Simião, Adeci de Sena, Delermano Suim, Cristiano Balanga, Ciety Cerqueira e Kacio Mendes reforçaram as críticas dos estudantes aos serviços prestados pela concessionária Viação São Gabriel.

Alguns parlamentares manifestaram decisão de procurar diretamente o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, Albino Enezio dos Santos, para exigir providências que levem ao cumprimento efetivo do contrato firmado com a Viação São Gabriel. Ao revelar que possui informações de que há coletivos com mais de 15 anos em circulação no transporte urbano de São Mateus, Balanga relatou que, no mesmo dia, testemunhou recentemente ônibus quebrados em três bairros.

Líder do Prefeito, o vice-presidente Kacio Mendes comentou que está havendo análise do contrato para identificar se há brechas jurídicas para revogá-lo.