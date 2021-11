Câmara de São Mateus enaltece conquista da professora Andressa

Proposta pelo vereador Cristiano Balanga, moção de Congratulação foi aprovada por unanimidade

São Mateus – Em mais um ato de reconhecimento e fomento aos talentos mateenses, a Câmara Municipal aprovou um Voto de Congratulação à professora Andressa Antônio de Oliveira. Com o Projeto ‘E aí, já lavou as suas mãos hoje?’, ela conquistou o terceiro lugar, na categoria Ensino Médio, do Prêmio Destaque Educação (Educa Week 2021), criado pelo Fórum Nacional das Escolas Particulares.

Proposta pelo vereador Cristiano Balanga, a homenagem do Parlamento Municipal foi aprovada por unanimidade na sessão de terça-feira (9/11). Na ocasião, Andressa usou a Tribuna Popular e foi muito elogiada pelos parlamentares pela iniciativa e reconhecimento obtido em nível nacional.

Na justificativa da Moção 115/2021, Balanga relata que participaram do projeto premiado, ao todo, três turmas da terceira série do ensino médio, totalizando 76 estudantes do turno matutino da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio. A iniciativa ainda contou com o apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid/Biologia).

Conforme Andressa, o projeto teve início nas aulas de Biologia. No retorno das aulas presenciais, a professora sentiu a necessidade de reforçar a importância de se manter os cuidados de prevenção à covid-19, utilizando ferramentas disponíveis na abordagem do conteúdo de Microbiologia.

HOMENAGEADA

Filha de Maria de Lourdes Santos de Oliveira e José Antônio de Oliveira, a professora Andressa Antônio de Oliveira, 29 anos, é natural de São Mateus-ES e reside no Bairro São Pedro.

Estudou Ciências Biológicas Licenciatura no Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes/Ufes) e é mestre em Ensino na Educação Básica pela mesma instituição.

Atualmente é professora na Escola Estadual Santo Antônio, onde foi aluna, e no Colégio Conhecer.