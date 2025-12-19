Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores

A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de vereadores de 11 para 19 cadeiras.

A proposta foi aprovada por 10 votos a 1, em segundo turno, por meio da Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, e passará a valer a partir da legislatura iniciada após a eleição de 2028, com efeitos práticos a partir de 2029.

A única parlamentar a votar contra a proposta foi a vereadora Isamara da Farmácia (União Brasil). Votaram favoravelmente os vereadores Branco da Penal (PL), Cristiano Balanga (PP), Isael Aguilar (PP), Professora Valdirene (PT), Raphael Barboza (PDT), Schaeffer (PSB), Wan Borges (PSB), Wap Wap (Podemos), Wanderlei Segantini (MDB) e Vilmar do Seac (PSD).

No primeiro turno, realizado em 11 de novembro de 2024, a vereadora Isamara também havia se posicionado contra a proposta. Na ocasião, ela defendeu uma ampliação mais moderada do Legislativo municipal, sugerindo o aumento para 13 ou 15 vereadores, posicionamento mantido no segundo turno. A proposta de 19 vagas, no entanto, contou com o apoio da maioria dos parlamentares nas duas votações.

Em entrevista após a aprovação, o presidente da Câmara, Wanderlei Segantini, afirmou que a população de São Mateus compreenderá a importância da medida. Segundo ele, o vereador exerce um papel fundamental como fiscalizador e representante direto das demandas da comunidade, reforçando a presença do Legislativo nos bairros e distritos do município.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!