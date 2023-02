Câmara abre ano legislativo com sessão na segunda-feira

A Câmara Municipal abre o novo ano legislativo na próxima segunda-feira, dia 6. Com o fim do recesso parlamentar, a primeira sessão ordinária de 2023 está marcada para 10h, no Palácio Legislativo Matheus Cunha Fundão.

Recém-empossada, a Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 é composta pelos seguintes vereadores: Paulo Fundão (Presidente), Kacio Mendes (Vice-Presidente), Ciety Cerqueira (Primeira Secretária) e Gilton Gomes (Segundo Secretário). Este ano, no período de recesso parlamentar, a Câmara de São Mateus já realizou três sessões extraordinárias.

EM 2022

No ano anterior, conforme o Relatório Pormenorizado das Atividades Parlamentares dos Vereadores, aconteceram 51 sessões ordinárias e mais 07 extras, em que os vereadores mateenses apresentaram 1.215 proposições e ainda deliberaram sobre 76 propostas do Executivo.

O documento elaborado pela Secretaria Legislativa registra que os vereadores Paulo Fundão, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton Gomes e Isael Aguilar atingiram 100% de participação nas sessões plenárias.

Em 2022, a Câmara apresentou 911 Indicações, 12 Requerimentos, 95 Moções, 53 Projetos de Lei, 131 Projetos de Decreto, 07 Projetos de Resolução, 05 Projetos de Emenda à Lei Orgânica e 01 Projeto de Lei Complementar.

No ano anterior, o Poder Executivo enviou à Câmara de São Mateus um total de 73 Projetos de Lei e 09 Projetos de Lei Complementar, além de 02 Vetos.