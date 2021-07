Cama antissexo na Vila Olímpica? Ginasta “testa” e afirma: “É fake news”

As camas feitas de papelão da Vila Olímpica no Japão ganharam as redes sociais nos últimos dias, e houve quem afirmasse que a cama seria uma medida antissexo. No fim de semana, o ginasta irlandês Rhys McClenaghan “testou” o móvel com pulos intensos e garantiu que a cama aguenta impactos.

“As camas deveriam ser antissexo. Eles são feitos de papelão, sim, mas aparentemente eles foram feitos para quebrar com movimentos bruscos. É falso! Notícia falsa!”, comentou Rhys.

O Comitê Olímpico Internacional gostou da brincadeia e republicou o vídeo.

Tóquio-2020 traz o objetivo de ser a Olimpíada mais ecológica da história. Esse é o motivo para a escolha pelo material reciclável da cama. O respeito à natureza vai além e será visto até nas medalhas das premiações, que foram feitas de celulares reciclados e terão molduras também de papelão.

Apesar de o material ser, aparentemente, “frágil”, a Airweave, fabricante das camas, garante que elas são resistentes e que não correm risco de desmontar nem durante o sexo — desde que haja no máximo duas pessoas sobre a cama.