Calor não dá trégua no fim de semana do Natal; veja a previsão

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que as temperaturas podem chegar a 37ºC

A estação mais quente do ano chegou no hemisfério Sul nesta sexta-feira (22) e, depois de um ano marcado pelas fortes mudanças climáticas, a previsão, no Brasil, é de um verão que vai seguir esse padrão: mudanças repentinas no tempo. As informações são da Folha Vitória.

Para o Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o calor continua e as temperaturas no final de semana do Natal podem chegar a 37ºC, mas com chuvas em todas as regiões.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para a região Sudeste, pode chover mais neste verão em relação ao que foi registrado nos últimos anos. Além disso, há também previsão de temperaturas acima de média histórica para a região Sudeste.

Previsão do tempo

SÁBADO (23)

– Grande Vitória, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

– Região Sul, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

– Região Serrana, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

– Região Norte, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C.

– Região Noroeste, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

– Região Nordeste, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.

DOMINGO (24)

– Grande Vitória, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

– Região Sul, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 31°C.

– Região Serrana, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 30°C.

– Região Norte, sol entre algumas nuvens ao longo do dia, sem chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

– Região Noroeste, sol entre algumas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

– Região Nordeste, sol entre algumas nuvens ao longo do dia, sem chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.