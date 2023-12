Calor leva temporais a diversos estados; confira a previsão

Fernando Frazão/Agência Brasil – 28/09/2022 Chuvas são registradas em grandes áreas do Brasil

O calor intenso e a umidade elevada provocam nuvens carregadas e pancadas de chuva em muitas áreas do Brasil nesta quinta-feira (7). Grande parte do Nordeste, parte do Sudeste e Centro-Oeste, no entanto, devem registrar menos umidade e, consequentemente, menos chances de chuvas.

De acordo com a Climatempo, no Sul, as condições de chuva aumentam devido à formação de uma nova frente fria na costa da região, além da influência de um novo ciclone extratropical, que ficará em alto-mar e não atuará diretamente sobre o Sul.

O extremo norte do Amapá também deve registrar chuvas em decorrência da Zona de Convergência Intertropical.

Confira a previsão por região para esta quinta:

Sul

As condições para chuvas aumentam devido à frente fria e ao ciclone em alto-mar, próximo à região. Somente o sudoeste gaúcho, na região de Uruguaiana, não terá chuva nesta quinta.

O sul do Rio Grande do Sul deve registrar chuva de forma passageira, mas o sol aparece na maior parte do dia.

No restante do estado, no interior de Santa Catarina, no centro, oeste/sudoeste e sul do Paraná, o dia terá muitas nuvens e chove várias vezes, com risco de temporais.

A Grande Curitiba, o litoral e o norte do Paraná, o Vale do Itajaí, o sul e o litoral de Santa Catarina têm períodos com sol e pancadas de chuva com raios, especialmente durante a tarde e a noite. Há risco de chuva forte.

Sudeste

O ar quente e o calor estimulam a formação de nuvens carregadas em várias partes da região. Outras, devem ficar com o ar mais seco, como o norte do Rio De Janeiro, Espírito Santo, o centro, norte e o leste de Minas Gerais — nesses locais, haverá menos nuvens, o sol fica forte durante o dia e não deve chover.

Outras regiões também terão calor o dia todo, mas há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. São elas: Grande Rio e nas demais áreas do estado do Rio de Janeiro, na Zona da Mata Mineira, no Sul de Minas, na Grande Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro e em todo o estado de São Paulo.

Em São Paulo, o risco de chuva forte aumenta devido ao calor da frente fria que avança sobre o Sul, que deve passar pela costa paulista durante esta sexta (8).

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o ar fica mais seco e com menos nuvens carregadas, com o calor aumentando em relação ao início da semana devido à alta pressão do Atlântico Sul.

O dia será com sol e sem chuva em Goiânia e no centro, leste e nordeste de Goiás (região da Chapada dos Veadeiros) e no Distrito Federal.

Nas demais áreas de Goiás, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, o sol aparece forte, mas pancadas de chuva com raios devem ocorrer à tarde e à noite.

O centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul e no norte e noroeste de Mato Grosso, no entanto, estão sob risco de chuva moderada a forte.

Nordeste

No Nordeste, o ar fica mais seco, com baixa umidade e poucas chances de chuva.

No centro-sul do Ceará, no sul, centro e leste do Piauí, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte terão o dia com muito sol e algumas nuvens.

Pancadas de chuva ocorrem no litoral, na zona da mata e no Agreste, da região de Ilhéus (BA) até o Rio Grande do Norte. Pode chover de forma moderada entre Salvador e Ilhéus, no litoral de Alagoas e de Pernambuco.

Outras partes terão sol, calor e pancadas de chuva com raios, especialmente durante a tarde e noite, como Maranhão, no norte e oeste do Piauí e no norte do Ceará. Pode chover forte na divisa do Maranhão com o Tocantins.

Norte

Grande parte da região terá nuvens carregadas devido ao calor e umidade.

Somente o leste do Tocantins, divisa com a Bahia, terá um dia com sol e sem chuva. O tempo deve ficar mais instável no extremo norte do Amapá, no norte, noroeste e leste do Amazonas e no oeste do Pará, que devem ter sol, mas pancadas de chuva a qualquer hora, com risco de temporal.

As demais áreas do Amapá, Pará e do Amazonas, no Acre, em Rondônia, Roraima e no Tocantins (exceto no leste do estado) terão sol forte, mas com pancadas de chuva com raios durante a tarde e noite. Há risco de chuva moderada a forte.

Fonte: Nacional