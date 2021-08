Calor e tempo seco nesta quinta-feira em São Paulo

Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo São Paulo

Sol e tempo seco marcam a previsão do tempo para esta quinta-feira (26), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 18ºC e a máxima de 33ºC.

As temperaturas devem subir gradativamente ao decorrer do dia. No período da tarde, o céu deve começar a apresentar algumas nuvens. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 20% e 75%.