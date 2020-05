Calor e tempo limpo nesta quarta em São Paulo

Jochen Sand/GettyImages/Creative Commons Previsão do Ministério da Saúde é que o pico da crise da Covid-19 pode ocorrer até julho

O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil neste terça (19). Agora, segundo a pasta, subiu para 17.971 o número de mortes pela doença, sendo 1.179 novos registros. Desses 1.179 óbitos, 225 foram nos últimos três dias. A alta corresponde a um crescimento de 7%.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil são 17.408, totalizando 271.628. O aumento foi de 6,8%. Já a taxa de letalidade se manteve em 6,6%.

No levantamento da pasta desta segunda, o número de óbitos era de 16.792, enquanto o de pessoas com a doença era de 254.220.

São Paulo continua sendo o estado que tem mais mortes, com 5.147 das 17.971 ocorrências. A letalidade é de 7,8% no estado. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 3.079 mortes e letalidade de 11,1%.

Divulgação/Ministério da Saúde Tabela de mortes e casos confirmados de Covid-19 no Brasil

No quadro de casos confirmados, São Paulo também lidera a lista. O estado tem 65.995 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em segundo lugar vem o Ceará, com 28.112 vítimas de contaminação, sendo seguido por Rio de Janeiro (27.805), Amazonas (22.132) e Pernambuco (21.242).

O estado menos atingido pela Covid-19 é o Mato Grosso do Sul, que 16 óbitos e 642 casos confirmados de contaminações pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 146.863 pacientes com Covid-19 estão em acompanhamento, 106.794 estão recuperados e 3.319 óbitos ainda estão em investigação.

