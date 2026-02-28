Calor e sexo: como aproveitar melhor nos dias quentes

O verão é conhecido por despertar o clima de romance e aumentar a libido, mas o calor intenso pode ser um desafio na hora do sexo. Com algumas adaptações simples, é possível curtir as relações sem deixar que as altas temperaturas atrapalhem o prazer.

Como driblar o calor e aproveitar mais

Férias, sol, roupas leves e mais tempo livre costumam deixar as pessoas mais dispostas para namorar. Estudos mostram que a luz natural e o aumento dos hormônios sexuais estimulam o desejo, mas o calor pode trazer cansaço e preguiça. Para não deixar a estação esquentar demais, vale apostar em truques simples.

Uma dica é escolher horários mais frescos, como o começo da manhã ou a madrugada, quando a temperatura está mais amena. Se possível, abrir janelas, usar ventilador ou ar-condicionado e trocar a cama por superfícies frias, como o chão de porcelanato ou uma bancada de mármore.

Banhos gelados também são aliados: além de aliviar o calor, podem ser o cenário para um sexo diferente e divertido. No chuveiro, o casal pode experimentar posições como de pé, com penetração por trás, ou sentados, com um no colo do outro. Se houver banheira, sais efervescentes refrescantes aumentam o clima.

Diversão e criatividade na estação

O verão é a época ideal para inovar. Frutas geladas cortadas em pedaços podem ser usadas para alimentar o parceiro ou para massagens sensuais. Cosméticos e lubrificantes com efeito gelado, além de vibradores próprios para geladeira, são opções para quem gosta de testar novidades.

Outra sugestão é variar o cenário: tente transar em outros cômodos ou superfícies da casa, aproveite uma varanda ou até uma noite de camping. Só é preciso cuidado para não se expor em locais públicos.

Para quem curte sexo oral, um truque refrescante é usar gelo para esfriar a boca antes da prática, mas sem colocar a pedra diretamente nos genitais para evitar machucados.

Posições para evitar calor excessivo

Algumas posições sexuais favorecem menos o contato direto entre os corpos, tornando o momento mais confortável no calor. A posição “papai-mamãe” pode intensificar a transpiração, então o ideal é testar alternativas como a “cowgirl” (parceira por cima) ou “de quatro”.

Motéis também são opções para quem busca conforto, já que muitos oferecem ar-condicionado, piscinas e até teto solar para curtir a noite de um jeito diferente e mais fresco.

Cuidados e higiene durante o verão

No calor, é importante manter a higiene, mas sem exageros. O suor aumenta a produção de feromônios, o que pode até estimular o desejo sexual. O ideal é evitar sabonetes íntimos com cheiro forte, que podem diminuir a atração natural, e caprichar apenas na limpeza básica.

O mais importante é aproveitar o clima de alegria, relaxar e se permitir experimentar novidades, sempre com respeito aos limites e ao conforto do casal.

