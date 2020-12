Calor e chuva forte nesta quinta em São Paulo

Fernanda Carvalho/Fotos Publicas Previsão do Tempo para São Paulo indica chuva e calor

Calor e chuvas no fim da tarde marcam a previsão do tempo desta quinta-feira (03), na capital paulista. A temperatura permanecerá quente, com sol entre nuvens. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 20ºC e a máxima de 30ºC.

Entre a tarde e a noite pode haver pancadas de chuva fortes, com descargas elétricas e potencial para alagamentos. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 45% e 95%.