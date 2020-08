Califórnia busca ajuda para combater incêndios florestais 

O número de infecções pelo novo coronavírus na Índia ultrapassou a marca de 3 milhões, com 69.239 novos casos relatados nesse domingo (23), em meio à abertura de vários setores, após um bloqueio que paralisou negócios e prejudicou o crescimento econômico.

Com o quinto dia consecutivo de mais de 60 mil novos casos, a contagem da Índia é de 3,04 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. As mortes na Índia por covid-19 aumentaram em 912, para 56.706.

Ontem, a Índia divulgou diretrizes para abrir sua indústria de produção de mídia, com normas para distanciamento social, gerenciamento de multidões e higienização.

Os principais produtores, distribuidores e atores de Bollywood, a indústria do cinema na capital financeira da Índia, Mumbai, disseram em maio que levariam pelo menos dois anos para se recuperar financeiramente da pandemia, colocando em risco milhares de empregos.

A produção de filmes e os cinemas foram fechados em todo o país, depois que o primeiro-ministro Narendra Modi impôs um lockdown de mais de dois meses, em março, para conter a disseminação do vírus.

Embora a Índia esteja abrindo lentamente algumas indústrias com regulamentações específicas, as zonas de contenção – áreas identificadas como as mais afetadas pelo vírus – ainda permanecem em lockdown.