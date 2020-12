Calendário das Fases Lunares em 2021

Vitria Fernandes Calendrio das Fases Lunares em 2021

A Lua é o astro mais veloz do Zodíaco: percorre um signo em dois dias e meio e muda de fase a cada sete dias, completando seu ciclo em 28 dias. Com seu movimento constante e dinâmico, a Lua traz muitas vibrações para todos os signos e exerce forte influência em sua vida. Confira as energias que ela envia em cada fase e dê um print no calendário para consultar as datas o ano todo.

LUA CHEIA

No ciclo em que atinge sua energia máxima, a Lua favorece as atividades que exigem dinamismo, capacidade de iniciativa, contatos com o público e envolvam comércio. Na paixão, é a época ideal para seduzir, conquistar e fortalecer a relação amorosa e sexual. Também é a fase mais fértil, ideal para quem quer engravidar.

– A energia desta fase lunar é propícia para a intimidade. Os desejos se intensificam e os momentos de amor ficam mais vibrantes.

– No trabalho, é a época mais indicada para se destacar, agilizar as atividades, lutar por seus interesses e conquistar mais prestígio.

– Não deixe a disciplina de lado. Se não quer ganhar peso, controle a gula, evite excessos e fique longe de alimentos muito calóricos

LUA MINGUANTE​

Período particularmente benéfico para concluir tudo o que estiver em andamento, colocar trabalhos em dia e se concentrar mais em suas tarefas. Também é a época certa para solucionar problemas, fazer tratamento de saúde, beleza, faxinas e consertos em casa. É a fase que traz mais serenidade ao amor.

– Se tiver algum desentendimento com o seu par, resolva os problemas durante essa fase, pois é ideal para melhorar o entrosamento e o diálogo no romance.

– No serviço, é o ciclo mais indicado para finalizar atividades, solucionar impasses, dúvidas, detalhar projetos, objetivos e planejar o futuro.

– Para desfrutar de bem-estar físico e emocional, valorize a tranquilidade e respeite mais os seus limites. É a melhor época para recompor as energias.

LUA NOVA​

Momento indicado para ampliar seus horizontes, analisar questões complexas e tomar decisões importantes. Nos relacionamentos, as conversas fluem melhor e é mais fácil se entender com as pessoas do seu convívio diário, inclusive seu par. Mas procure fazer algumas pausas para relaxar, pois o cansaço pode aumentar neste ciclo lunar.

– A união afetiva ganha ares românticos e a intimidade com a pessoa amada fica favorecida. Porém, namoros recentes podem não decolar.

– No trabalho, é a época certa para tirar proveito da criatividade, mostrar a capacidade de iniciativa e lidar com atividades mais complexas.

– Na saúde, a Lua Nova é favorável para começar alguma dieta, inclusive para desintoxicar o organismo ou perder peso.

LUA CRESCENTE

Boa fase para se aperfeiçoar no trabalho e investir em novos empreendimentos. É um ciclo oportuno para prosperar e realizar bons negócios. As notícias se espalham com mais facilidade, mas é preciso ter cautela com fofocas. Nos assuntos do coração, há mais romantismo e sensualidade.

– Relacionamento amoroso que começar nesta época tem grandes chances de dar certo e proporcionar muitas alegrias. Na vida a dois, é a fase ideal para dialogar.

– Na vida profissional, o momento é propício para trocar ideias e cooperar com os colegas. Período frutífero para quem procura emprego. Os contatos se multiplicam.

– Para ter mais vitalidade durante esse ciclo, livre-se da inquietação e ocupe o tempo livre com atividades e distrações que ajudam a relaxar a mente.