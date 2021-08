Caldeirola: Marcos Mion conta como será primeira visita aos Estúdios Globo

Reprodução/Instagram Mion está animado para encontrar com Boninho na Globo

Marcos Mion está pronto para visitar a Globo! O apresentador contou que está indo para o Rio de Janeiro visitar e ter a primeira reunião com Boninho, diretor de variedades da emissora. No aeroporto, ele fez uma série de stories animado com a reunião. “Estou a caminho do Rio para a primeira reunião como contratado da Rede Globo”, contou.

Ele também contou que irá para os Estúdios na quinta-feira (12), para o programa de Tatá Werneck. “A primeira entrada no ‘Projac’ da Globo, quero um crachá né? Vai ser na quinta-feira, que eu estou indo gravar o programa da Tatá, vai ser a primeira vez que eu piso na Globo. Não sei nem como é a fachada, os pontos da emissora, vai ser uma semana agitada”, contou.

Mion disse que irá emendar gravações da quinta para a sexta-feira (13). “Aviso vocês para acompanharem este momento, é medalha de ouro, esse momento aguardado. Se vocês soubessem quantos anos eu rezo e sonho por isso […], quatro de setembro o Caldeirão vai para o ar e eu ainda não fiz a primeira reunião! Mega pressão, mas é do jeito que eu gosto”, contou.

“Mas isso mostra o poder da Globo, vamos produzir um programa novo em menos de um mês. Vou pegar as coisas em cima da hora e a confiança que eles têm em mim, isso me deixa lisonjeado. Formar uma equipe nova, esse poder de produção, nunca vi na vida”, disse, elogiando a nova emissora.

Mion deverá assumir o Caldeirão a partir de 4 de setembro. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora no início do ano. Em abril, Mion foi contratado pela Netflix, onde apresentaria reality shows e desenvolveria documentários. Agora, ele irá assumir o Caldeirão e também uma atração no Multishow.