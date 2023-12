Calças sujas: Conheça a tendência usada pelas famosas para 2024

Reprodução/Instagram Calça suja é a nova tendência para 2024





Sua calça jeans sujou e vai colocar para lavar? Deixe isso de lado, porque a nova tedência de moda entre as famosas são as calças sujas, mais conhecidas como “dirty demin”. A marca sueca Acne Studios lançou sua nova coleção de inverno e destacou a presença das calças sujas, que foram usadas por diversas famosas, como Kyle Jenner, que foi rosto da campanha da marca.

As peças da coleção apresentam um aspecto sujo e destruído, que são combinados com looks da parte superior mais arrumados, como croppeds e jaquetas de couro. A proposta da tendência já vem sendo vista desde os anos 90 e chega em 2024, principalmente nos desfiles de moda, como na Semana da Moda de Copenhaga, no desfile de Stamm, que utilizou peças de roupa que tinham manchas de terra, com o objetivo de valorizar o aspecto sujo e sem esforço.

Apesar de ser um sucesso entre as famosas e o público, muitas pessoas não gostaram muito da proposta da coleção de roupas sujas. Nas redes sociais, muitos usuários criticaram a nova tendência. “Querendo romantizar a pobreza? Mesmo se não for isso, credo!”, disse uma internauta, “Minha mãe não me deixaria sair de casa assim (risos)”, comentou outra, “Trabalho numa oficina de trator e estou na moda todos os dias”, completou um usuário.

Algumas influenciadoras de moda já estão compondo a peça em seus looks, como Malu Borges, Maria Braz e Isa Scherer. Confira:













