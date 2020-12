Calça pantacourt: 6 opções para arrasar no verão sem passar calor

Reprodução: Alto Astral Cala pantacourt: 6 opes para arrasar no vero sem passar calor

Quando pensamos em looks de verão, as calças passam longe das nossas primeiras opções, não é mesmo? No entanto, algumas ocasiões ou dias exigem o uso da peça, especialmente se você mora em locais onde a temperatura costuma variar muito. Aí entram as calças pantacourt , que são leves e ideais para o clima da estação que está chegando.

Já faz algumas temporadas de moda que o modelo tem conquistado o público feminino. Isso se deve à possibilidade de combiná-lo com diferentes looks – sem sofrer com o calor. Esse tipo de calça também varia de visuais informais até aqueles mais sérios, para reuniões de trabalho, por exemplo. Confira algumas opções lindas para se inspirar!

Modelos de calça pantacourt para variar nas produções

Colorida

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Não importa o ano, não existe tendência de verão que não abuse das cores e transmita a alegria que apenas essa estação pode proporcionar. A pantacourt colorida traz tudo isso e ainda fica linda quando combinada com outras cores, no estilo color blocking .

Preta

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Rafael de Toledo

Por outro lado, o frescor da calça pantacourt também compõe looks incríveis para a estação mais quente do ano, especialmente os modelos mais curtos. Além de combinar com qualquer peça, ela é ideal para o ambiente profissional, caso o seu trabalho exija produções mais formais.

Estampada

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

As estampas também chegarão com tudo na temporada, principalmente as combinações entre diferentes padronagens. O modelo de pantacourt sai do óbvio e consegue deixar qualquer look muito mais estiloso.

Sarja

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Rafael de Toledo

Por si só, o tecido já é mais leve e garante frescor ao verão. Outra vantagem é poder combinar a peça com qualquer blusa ou sapato , dos mais básicos aos elaborados, para obter resultados incríveis.

Jeans

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Quem disse que a tradicional calça jeans não pode ser encontrada no modelo pantacourt? A ideia é muito descolada e promete vir com tudo na próxima estação, permitindo que você continue apostando nessa opção curinga, mas sem passar calor.

Macacão

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Rafael de Toledo

Outro item que não pode ficar de fora do guarda-roupa no verão é o macacão . A peça em modelagem pantacourt é marcante e versátil e, ao mesmo tempo, ideal para os dias corridos ou quando se busca mais praticidade no look. Se joga!

Texto: Rafael de Toledo e Milena Garcia | Edição: Renata Rocha