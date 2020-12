Calça larga ‘trai’ Mumuzinho no meio de show e ele aparece de sunga branca

Divulgação/Grave Mumuzinho tem que colocar cinto após calça cair

Mumuzinho é daquele tipo de pessoa que não deixa a peteca cair mesmo na hora do sufoco. E foi o que aconteceu durante o show do cantor no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, na noite desta sexta-feira (11). Márcio da Costa Batista batia no peito e gritava bem alto que merecia ser feliz e…. páaaa… a calça caiu. Sim, minha gente! Mumuzinho estava de sunga branca e todo mundo viu, mas nada que um cinto providenciado por um produtor, rapidamente, resolvesse a situação.

Bem-humorado, o cantor riu da situação e contou que o ato falho foi culpa da pandemia do coronavírus. “Comi muito, engordei, as calças apertaram, mudei o número e agora como estou emagrecendo as roupas estão ficando largas”, explicou. Mumuzinho, você pode tudo!