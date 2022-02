Caixão é deixado em praça e moradores ficam ‘aliviados’ ao verem que ele estava vazio

Um caixão abandonado em meio a uma praça em Cubatão (SP) chamou a atenção de moradores nesta semana. De acordo com a operadora de pedágio Amanda Rodrigues Grillo, de 33 anos, o caixão foi visto pelo marido dela na madrugada da última terça-feira (1º), quando chegava do trabalho.

Conforme a mulher, que mora em uma casa perto da praça, ela chegou a abrir o caixão feito do material MDF. “Estava todo lacrado, com pregos. E estava com flores em cima”, disse. Apesar disso, o caixão estava vazio.

“Essa praça está abandonada. Minha infância foi aqui, e nunca foi assim. Você vê as barras de ferro da quadra à mostra, penduradas. No Ano Novo, meu marido matou cobras. Uma calamidade extrema”, reclamou a moradora.

Em nota ao G1, a Prefeitura de Cubatão disse que a Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos (Sesep) fez uma reforma completa no local no ano passado, com melhorias no piso e na quadra de esporte, com pintura, pequenos reparos e limpeza geral.