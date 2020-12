Caixa paga auxílio de R$ 300 pela última vez a 1,6 milhão nesta terça; confira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa libera auxílio emergencial pela última vez a 1,6 milhão de integrantes do Bolsa Família nesta terça-feira (15)

Cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 4 recebem, nesta terça-feira (15), a quarta e última parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300. O saque pode ser feito com o cartão original do programa social. O valor total liberado para este grupo deve ser de R$ 416 milhões.

Ao todo, segundo a Caixa Econômica Federal, 15,8 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a quarta parcela da cota extra de R$ 300 e receberão, no total, R$ 4,1 bilhões durante o mês de dezembro.

O calendário do auxílio para os integrantes do Bolsa Família se encerrará no dia 23 de dezembro, com a liberação do pagamento daqueles cujo NIS termina em 0.

A retirada do benefício pode ser feita canais de autoatendimento (terminais eletrônicos das agência da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Há também a possibilidade de crédito na conta Caixa Fácil.

Confira o calendário do último pagamento para inscritos no Bolsa Família