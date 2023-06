Caixa libera R$ 25,4 bilhões em cotas do PIS/Pasep; veja como sacar

pixbay Veja como sacar o dinheiro

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (7) o saque de R$ 25,4 bilhões em cotas do PIS/Pasep, que podem ser sacadas até o dia 5 de agosto. Há 10,5 milhões de trabalhadores com valores a resgatar, informou o banco.

O saque pode ser feito digitalmente, através do aplicativo FGTS, não sendo necessário comparecer pessoalmente em agências bancárias. Quem não resgatar as cotas do PIS/Pasep até o prazo terá os recursos transferidos do FGTS para o Tesouro Nacional. Depois disso, há um prazo de cinco anos para fazer uma nova solicitação de retirada à União.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Têm direito a sacar as cotas trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque das cotas do PIS/Pasep.

Como consultar e sacar as cotas do PIS/Pasep?

Quem tem direito às cotas verá, na tela principal do aplicativo FGTS, um aviso dizendo “Você possui saque disponível”. Para resgatar, basta clicar na mensagem e, depois, tocar em “Solicitar o saque do PIS/Pasep”.

Depois disso, é necessário escolher o formato do saque, que pode ser presencialmente ou através de crédito em conta, verificar as informações pessoais e clicar em “Confirmar saque”.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

Fonte: Economia