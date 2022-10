Caixa lança programa voltado ao empreendedorismo feminino

Sophia Bernardes Programa foi anunciado após a posse da atual presidente da Caixa, Daniella Marques

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta segunda-feira (17), o programa Caixa pra Elas Empreendedoras. O programa, criado em parceia com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), visa apoiar o empreendedorismo liderado por mulheres. A solicitação do empréstimo estará disponível até dia 19 de novembro.

De acordo com a Caixa, a iniciativa atende mulheres empreendedoras em qualquer fase do mercado, e pretende iniciar o público feminino, em especial as microempreendedoras individuais. Serão três fases para as inscritas, focalizando no orçamento e formação das participantes.

Dados coletados pela Sebrae calculam cerca de 30 milhões de mulheres empreendedoras no país, porém a grande maioria não possuem o CNPJ.

Na primeira fase do programa, será liberado uma linha de crédito específica para as mulheres que fizerem um cadastro como Microempreendedoras Individuais (MEI). São previstos até R$ 1 bilhão de crédito para a área, orçamento médio de R$ 1 mil para cada inscrita.

No segundo plano, aquelas empreendedoras que já possuem formação e já trabalham na área serão encaminhadas para cursos especializadores, e o crédito visa melhorar o negócio já existente para o crescimento das empresas.

Já aquelas que precisam de impulso para seus investimentos, também haverá a criação de crédito para a capacitação e cursos voltados a inovação dos produtos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O Sebrae também disponibilizará um curso focado para a área de investimentos as inscritas no programa. Serão criadas senhas específicas para acelerar os atendimentos nas agências da Caixa, para a conclusão do curso disponível e para o acesso ao crédito do programa.

O investimento para o eleitorado feminino também é de interesse do atual presidente da república Jair Messias Bolsonaro (PL). O candidato a reeleição busca aumentar sua popularidade entre as mulheres, e foram registrados quatro novos programas voltados ao público feminino em 2022.

Bolsonaro afirmou, recentemente, que iria criar o décimo-terceiro pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 para as mães de família em 2023. O banco também passou por investimentos para o antecipamento do benefício.

O programa foi anunciado em agosto deste ano, logo após o anúncio da troca de presidência do banco. Após acusações de assédio sexual contra funcionárias da insituição, o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães foi exonerado, e a atual líder Daniella Marques assumiu o cargo.

Fonte: IG ECONOMIA