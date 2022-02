Caixa lança crédito que permite que caminhoneiros antecipem frete

Antonio Cruz/Agência Brasil Caixa lança linha de crédito que permite que caminhoneiros antecipem recebimento de frete

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (4) o lançamento de uma linha de crédito que permitirá que caminhoneiros recebam antecipadamente o pagamento de fretes. Os recursos serão depositados diretamente na conta dos trabalhadores autônomos com até 120 dias de antecedência. A taxa de juros será a partir de 1,99% ao mês.

Na prática, ao contratar o chamado Giro Caixa Transportes, o caminhoneiro terá o pagamento do frete de forma mais rápida. Porém, o valor será menor devido aos descontos para cobrir os juros cobrados pelo banco. O autônomo receberá o dinheiro à vista por meio de crédito em conta na Caixa, incluindo a conta-poupança digital, que é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem.

Segundo o banco, podem ser antecipados os fretes com registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal (MDF- e), documento que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte.

As empresas de transporte de cargas que contratam serviço de frete a prazo podem solicitar à Caixa que antecipe seu pagamento diretamente ao transportador autônomo. Para isso, devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência, mediante avaliação de crédito. Após a disponibilização do limite, a operacionalização é realizada digitalmente pelo gerenciador financeiro do banco.