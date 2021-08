Fenae Caixa fecha primeiro semestre do ano com lucro recorde de R$ 10,8 bilhões

A Caixa Econômica Federal apresentou no segundo trimestre de 2021 lucro líquido de R$ 6,3 bilhões – alta de 144,7 % em relação ao ganho auferido no mesmo período de 2020, que foi de R$ 2,5 bilhões. Na comparação com os primeiros três meses deste ano, o resultado subiu 36,6%. Com isso, a Caixa fechou o primeiro semestre deste ano com lucro recorde de R$ 10,8 bilhões.

Os números do balanço foram divulgados pela Caixa nesta quinta-feira. O desempenho foi puxado por ganhos com operações de crédito, tarifas e queda na provisão com calotes.

De acordo com o balanço, as receitas com tarifas no segundo trimestre deste ano subiram 8,7% para R$ 5,8 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado foi reflexo do aumento das operações de crédito, sobretudo para micro e pequenas empresas, agronegócio, habitação e serviços prestados para o governo federal no pagamento de benefícios. Neste caso, o ganho do banco subiu 12,4%.

No segundo trimestre, a provisão para créditos duvidosos atingiu R$ 2,5 bilhões, queda de 8,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, auge da pandemia do novo coronavírus. Já em relação aos primeiros três meses deste ano, o valor do provisionamento subiu 1,7%.

O índice de inadimplência para atrasos acima de 90 dias manteve-se praticamente estável em 2,46% no segundo trimestre.

De acordo com o balanço, o saldo total da carteira de crédito atingiu em junho R$ 816,2 bilhões – aumento de 13,4%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque foi o aumento de 61,1% no volume de empréstimos para micro e pequenas empresas, que alcançou R$ 73,5 bilhões puxados pelo Pronampe (linha de crédito em condições especiais). As operações com agronegócio somaram R$ 10 bilhões, crescimento de 45,7% e habitação, R$ 529,5 bilhões, alta de 9,2%.

O gasto da Caixa com pessoal caiu 0,6% no segundo trimestre, para R$ 5,4 bilhões. Porém, outras despesas administrativas subiram 5,5% no período, atingindo R$ 3 bilhões. Em junho, o resultado sobre o patrimônio líquido da Caixa alcançou 19,01%.