Caixa Econômica Federal amplia prazos de empréstimos consignados para servidores efetivos da Prefeitura de São Mateus

As gerências Geral e de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal (CEF) de São Mateus, se reuniram nesta sexta-feira (12) com o prefeito Ailton Caffeu e vereadores municipais. Na reunião foi definida a ampliação do prazo de empréstimo consignado aos servidores efetivos da Prefeitura em mais dois anos. O prazo que era de 120 meses, agora poderá ser de até 144 parcelas.

Outro tema abordado foi a retomada dos convênios entre a CEF e a Prefeitura que estavam paralisados. Um deles é o do Centro de Convivência do Idoso, na comunidade de Nestor Gomes (KM 41). O projeto começou em 2015 e foi paralisado duas vezes. Agora, com o retorno dos convênios, uma nova licitação será realizada no próximo dia 25, para que as obras possam ser retomadas.

ISENÇÃO DE TAXAS

O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Geraldo Negris, também estava presente e informou que a Prefeitura não vai mais cobrar a taxa de protocolo para empresas que estão prestando serviço para a Prefeitura. “De acordo com a legislação, a Prefeitura não pode cobrar essa taxa das empresas e nós estamos seguindo a lei”, afirmou Geraldo.