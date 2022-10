Caixa diz que liberou R$ 1.8 bi ao consignado do Auxílio Brasil e BPC

Fernando Frazão/Agência Brasil Lotérica





A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira, que liberou R$ 1,8 bilhão em empréstimos consignados para 700 mil beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Auxílio Brasil em uma semana de operação.

Segundo a presidente do banco, Daniella Marques, o valor médio do empréstimo ficou em torno de R$ 2.600. A oferta dessa modalidade de crédito foi iniciada na semana passada. A taxa de juros é de 3,45% ao mês, valor pouco abaixo do teto estabelecido por portaria do Ministério da Cidadania (3,5%).

A taxa de juros para aqueles que recebem o Auxílio Brasil é mais alta do que a do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (2,14% ao mês).





Apenas a Caixa e outras 11 instituições de menor porte se credenciaram para oferecer o empréstimo. A presidente do banco conta que houve “muita tentativa de fraude no programa” duranteos primeiros dias de operação. Ela também destacou que a instituição leva 48 horas para creditar os recursos na conta do beneficiário.

O consignado para o Auxílio Brasil e o BPC foi proposto pelo governo no começo do ano. No entanto, a medida só passou a valer na semana passada. Os clientes que desejam solicita-lo podem usar o aplicativo Caixa Tem ou comparecer a uma agência ou lotérica.

