Caixa d’água gigante desaba e esmaga carros na Grande São Paulo; veja vídeo

Uma caixa d’água gigante em processo de demolição caiu durante uma obra na tarde deste domingo (23) em um conjunto residencial da cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento no qual a estrutura se parte no meio e rola por uma das ruas do condomínio.

Segundo moradores, a obra de demolição feita por funcionários contratados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano preocupava há dias, já que a estrutura dela era “minada” pela metade. Até mesmo a Defesa Civil e a polícia teriam sido acionadas.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, mas ninguém precisou ser socorrido ou ficou ferido com a queda da caixa d’água.

Parte do condomínio ficou sem energia elétrica até a manhã desta segunda. O local no qual a caixa d’água caiu foi isolado pela Defesa Civil e rachaduras foram registradas em casas de moradores do condomínio. Em nota, a CDHU afirmou que uma equipe de técnicos foi enviada ao local e o seguro deve ser contratado para indenizar os donos dos carros afetados.

Quando a gente fala sobre cidades abandonadas pela gestão municipal é isso que queremos dizer. Caixa D’água desabando em Diadema, 23/08/2020 pic.twitter.com/ImvtP6j0Ap — // Erick Sales // (@ErickSalesz) August 23, 2020