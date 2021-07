Caixa anuncia concurso público para abertura de 10 mil vagas de emprego

Reprodução: iG Minas Gerais Edital deve ser publicado nas próximas semanas

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (19) a realização de concurso público para preencher 10 vagas na estatal nos próximos meses. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, nas redes sociais da Caixa.

Segundo Guimarães, cerca de 3 mil vagas são destinadas para remanescentes do último concurso realizado pelo banco. Essas oportunidades, no entanto, dependem do aval da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Economia .

Outras 800 vagas serão para vigilantes e recepcionistas nas mais de 250 novas agências da Caixa. Estagiários e aprendizes vão concorrer a 5,2 mil oportunidades, enquanto pessoas com deficiência ocuparão mil vagas na estatal.

“Vamos contratar 10 mil pessoas. Destas, 4 mil serão novos empregados, sendo que 3 mil dependem de autorização. Outros mil serão para PCDs, em setembro”, afirmou Guimarães.

O edital deve ser publicado nas próximas semanas. No documento deverá constar as diretrizes para a participar do concurso, além das matérias que serão aplicadas na prova.