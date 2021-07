Caixa anuncia abertura de 268 novas agências até o fim de 2021

Reprodução: iG Minas Gerais Caixa também abriu concurso público para 10 mil vagas de emprego

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (20) que abrirá 268 novas agências bancárias em 258 cidades do país. De acordo com o banco, mais da metade serão agências para atendimento populacional, enquanto 100 estabelecimentos serão destinados exclusivamente para agronegócio.

A medida faz parte do programa de expansão da estatal que tenta aumentar a demanda de clientes e créditos aos consumidores. No caso do agronegócio, a Caixa tenta ultrapassar o Banco do Brasil em número de novos negócios para agricultores.

Segundo informações do banco, a região nordeste deve ser a mais favorecida , com 70 novas agências de atendimento ao público. A região Norte será contemplada com 50 unidades, enquanto a região Sudeste terá 30 bancos e Centro-Oeste 14 agências.

Concurso público

As novas unidades devem receber funcionários aprovados em concurso público que será realizado pela Caixa neste ano. A estatal anunciou na segunda-feira (19) que o certame irá disponibilizar 10 mil vagas nos próximos meses . O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, nas redes sociais da Caixa.

Segundo Guimarães, cerca de 3 mil vagas são destinadas para remanescentes do último concurso realizado pelo banco. Essas oportunidades, no entanto, dependem do aval da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Economia.

Outras 800 vagas serão para vigilantes e recepcionistas nas mais de 250 novas agências da Caixa. Estagiários e aprendizes vão concorrer a 5,2 mil oportunidades, enquanto pessoas com deficiência ocuparão mil vagas na estatal.